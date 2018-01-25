У жителя Запорожья изъяли наркотики на сумму около 850 тыс. гривен

КИЕВ. 25 января. УНН. У жителя Запорожья правоохранители изъяли наркотические средства на сумму около 850 000 гривен. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Запорожской области, передает УНН.

25 января сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Запорожской области совместно со следователями, в ходе расследования уголовного производства, провели санкционированный обыск у жителя города Запорожье, 1978 года.

Полицейские обнаружили и изъяли: наркотическое вещество в виде "шишек" и в измельченном состоянии общим весом 7 кг (наркотическое средство "марихуана"), зип-пакет с наркотическим веществом весом около 10 грамм (наркотическое средство "гашиш"), устройство для курения наркотического средства "марихуана" с остатками вещества темно-коричневого цвета и пустые зип-пакеты в количестве более 50 штук.

Изъятые наркотические средства направлены на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины наркотики , которые спрятал в "киндер-сюрпризе" и в пакете с чаем.