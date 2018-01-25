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В Киеве "сотрудники почты" избили и ограбили 78-летнюю женщину

В Киеве "сотрудники почты" избили и ограбили 78-летнюю женщину

КИЕВ. 25 января. УНН. В Киеве 24 января около 16.00 двое неизвестных, которые назвались сотрудниками почты избили и ограбили 78-летнюю женщину, передает УНН со ссылкой на родственников потерпевшей.

Как рассказали внуки, "сотрудники почты" приходили к женщине дважды.

"За три дня до ограбления, в дверь ее квартиры позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что он, сотрудник почты и хочет передать корреспонденцию, поступившую в ее адрес, но бабушка дверь не открыла", - сообщили родственники.

Вчера, 24 января, к женщине пришло уже двое.

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"Опять назвались "работниками почты", сказав, что в ее адрес пришла посылка. Злоумышленники назвали все контактные данные бабушки: фамилию, имя и адрес", - добавили родственники.

По их словам, как только женщина открыла дверь - на нее напали двое неизвестных и начали бить.

"Ей угрожали пистолетом, требуя рассказать, где хранятся деньги. Забрав все ее сбережения - 5 тыс. долл., продолжали избивать, требуя золото. Прекратили издеваться, когда забрали с кошелька последние 200 грн", - добавили внуки.

После нападения женщина получила многочисленные травмы: черепно-мозговую травму, сломанный нос, ушибы лица, грудной клетки и легких, у нее сломаны ребра и выбиты зубы. Сейчас пострадавшая находится в одной из столичных больниц.

Источник: УНН
Теги: Киев, пенсионер
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