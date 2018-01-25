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Иностранный танкер зашел в закрытый порт Крыма - прокуратура АРК

Иностранный танкер зашел в закрытый порт Крыма - прокуратура АРК

КИЕВ. 25 января. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым зафиксировала факт мероприятия в закрытый порт оккупированного Крыма иностранного танкера. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

"Танкер зашел 24 января. Этот танкер заходил в закрытые порты Крыма в 2014-2015 годах. У нас есть уголовное производство, которое начато еще в 2014 году по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 332 прим.1 УК", - рассказала она.

Пресс-секретарь также сообщила, что ранее это судно заходило в закрытые порты полуострова под флагами Панамы, Монголии и оно имело другое название.

Т.Тихончик добавила, что прокуратура АРК зафиксировала факт незаконного мероприятия иностранного танкера и будет осуществляться расследование.

Как сообщал УНН, с 1 декабря 2017 по 1 января 2018 года было зафиксировано заходы 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым
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