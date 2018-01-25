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В России зафиксировали снижение реальных доходов населения

В России зафиксировали снижение реальных доходов населения

КИЕВ. 25 января. УНН. В 2017 году реальные доходы населения России снизились. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Федеральной службой государственной статистики РФ.

“Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в 2017г. по сравнению с 2016г. снизились на 1,7%, в декабре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 1,8%”, — говорится в отчете о социально-экономическом положении России в 2017 году.

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Напомним, в III квартале 2017 года номинальные доходы украинцев выросли на 21,8% в сравнении с III кварталом 2016 года.

Источник: УНН
Теги: РФ, доходы, население
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