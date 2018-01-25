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Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 31 января

Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 31 января

Виктор Янукович

КИЕВ. 25 января. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжит 31 января рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сегодня по завершению судебного заседания сообщил председательствующий судебной коллегии Оболонского районного суда столицы судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

“По делу объявляется перерыв до 10:00 31 января. Следующая дата — это 10 часов 1 февраля”, — сказал судья.

Ожидается, что суд продолжит допрос свидетелей со стороны обвинения.

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Как сообщал УНН, 25 января во время судебного заседания были допрошены народный депутат Рефат Чубаров и двое сотрудников Управления государственной охраны, которые сопровождали Януковича во время бегства из Киева в Крым в феврале 2014 года.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович, госизмена
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