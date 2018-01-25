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Запрет на продажу алкоголя в МАФах отменен - Минюст

Запрет на продажу алкоголя в МАФах отменен - Минюст

КИЕВ. 25 января. УНН. Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) об отмене запрета на продажу алкоголя в МАФах уже выполнено. Об этом сообщили в Минюсте, в ответ на информационный запрос УНН.

В прошлом году Хозяйственный суд города Киева, во исполнение постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 25 июня 2017 года, издал приказ о принудительном исполнении Киевским горсоветом решения административной коллегии Киевского отделения АМКУ от 20 декабря 2016 года об отмене решения столичной власти об ограничении продажи алкоголя в МАФах.

Для выполнения приказа Хозяйственного суда города Киева Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста открыл исполнительное производство.

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Поскольку КГС не выполнял вышеупомянутое решение постановлением Отдела принудительного исполнения Департамента государственной исполнительной службы Минюста в ноябре этого года на него был наложен штраф в размере 5 тыс. 100 грн.

Впоследствии, КГС сообщил Минюсту о том, что решение АМКУ выполнено, в частности, путем вступления в силу судебного постановления.

"2 января 2018 года в адрес отдела поступило заявление КГС от 26.12.2017 № 08 / 230-2808 об окончании исполнительного производства в связи с выполнением решения суда, так как постановлением Окружного административного суда города Киева от 06.07.2017, вступившим в законную силу 05.10.2017 по делу № 826/16071/16 признано противоправным и отменено решение Киевского городского совета от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве", - говорится в ответе Минюста.

24 января 2018 года государственным исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства.

Как сообщал УНН, инициативу КГС запретить продажу алкоголя в МАФах юристы называли популизмом.

Источник: УНН
Теги: Киев, МАФ, алкоголь, Минюст
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