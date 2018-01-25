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С Януковичем в Россию сбежало более 10 сотрудников УГО

С Януковичем в Россию сбежало более 10 сотрудников УГО

КИЕВ. 25 января. УНН. Более десятка сотрудников Управления государственной охраны изъявили желание выехать из Крыма с экс-президентом Украины Виктором Януковичем в Российскую Федерацию в феврале 2014 года. Об этом сегодня на допросе в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Януковича, заявил сотрудник Управления государственной охраны Вячеслав Козлов, передает корреспондент УНН.

"Более 10 человек изъявили желание продолжить путь с Президентом - куда он, туда и они", - сказал Козлов.

Как сообщал УНН, прибыв в Крым 24 февраля 2014 Янукович предложил сотрудникам УГО решить оставаться с ним в дальнейшем или нет, сам же написал в тот день отказ от Государственной охраны.

Ранее, сотрудник УГО Олесь Шаран во время допроса в суде рассказал, что экс-президента Украины Виктора Януковича в Крыму перед бегством в Россию встречали руководители МВД, СБУ, Генштаба Министерства обороны Украины и представители местной власти.

Напомним, 25 января во время судебного заседания было допрошено народного депутата Рефата Чубарова и двух сотрудников Управления государственной охраны, которые сопровождали Януковича во время бегства из Киева в Крым в феврале 2014 года.

Источник: УНН
Теги: Янукович, Виктор Янукович
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