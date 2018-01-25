Свинина проигрывает мировую конкуренцию мясу птицы

КИЕВ. 25 января. УНН. Мировой рынок куриного мяса развивается достаточно динамично. В структуре производства мяса, птица уверенно занимает лидирующую позицию, обогнав свинину и говядину. Об этом наглядно свидетельствуют данные январского сборника 2018 года "Животные по всему миру - факты и цифры", опубликованы Федеральным статистическим ведомством Германии, передает УНН.

Сообщается, что за 24 года (1990-2014, — ред.) мировое производство куриного мяса увеличилось в 2,8 раза. В 2014 году общее производство продукции составило 100,4 млн тонн.

Второе место в структуре мирового производства мяса занимает свинина. Прирост производства данного вида продукции составил 65%.

На третьем месте — говядина. За 24 года (1990-2014, — ред.) мировое производство говядины увеличилось всего на 22%. В 2014 году общее производство продукции составило 64,7 млн тонн.

Среди экспортеров мяса птицы выделяется тройка лидеров — Бразилия (36% мирового экспорта), США (26%) и ЕС (12%), о чем свидетельствуют данные аналитиков ФАО. Эти страны уже давно находятся в топе, но стоит отметить еще две новые, которым удалось существенно увеличить экспорт данной продукции — это Турция и Украина. Всего за 5 лет (2010-2015, — ред.) Украина увеличила экспорт мяса птицы на 40,9%, Турция — на 20,4%.

Cегодня курица является мясным продуктом № 1 в Украине. В первую очередь, из-за цены. Куриное мясо отечественного производства в разы дешевле свинины или говядины, и гораздо доступнее европейских или американских аналогов. Если американец решит потратить свою зарплату в Украине на покупку куриного мяса, он приобретет тут в три раза больше, чем у себя на Родине. Немец купит в четыре раза больше, чем в своей стране. Это говорит о том, что куриное мясо украинского производства гораздо дешевле, чем в США или ЕС.

Крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине считается компания “Мироновский хлебопродукт” с его брендом “Наша Ряба”. Одна только Винницкая птицефабрика производит 1 млн тонн мяса в сутки.