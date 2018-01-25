Сакварелидзе вручили обвинительный акт в содействии в незаконном пересечении границы

КИЕВ. 25 января. УНН. Бывшему заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе вручили обвинительный акт в содействии незаконной переправке лиц через границу в районе пункта пропуска "Шегини", сопротивлении работникам правоохранительного органа, препятствовании им в выполнении служебных обязанностей. Копию обвинительного акта Сакварелидзе разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Вручение обвинения во Львове”, — написал Д.Сакварелидзе.

Напомним, суд оштрафовал М.Саакашвили за незаконное пересечение госграницы на 3,4 тыс грн.

Как сообщал УНН, 10 сентября экс-президент Грузии в окружении сторонников попал в Украину через границу с Польшей и поехал во Львов.