Под Киевом задержали мужчину, который украл в магазине 5 шоколадок

КИЕВ. 25 января. УНН. Вчера, около 18 часов, в полицию позвонил охранник одного из местных маркетов, что в пгт. Васильков (Киевской области) и сообщил, что неизвестный мужчина пытался похитить продовольственные товары, передает УНН со ссылкой на Управление превентивной деятельности ГУНП в Киевской области.

"Правоохранители установили, что кражу совершил 31-летний житель. г.Обухов. При поверхностном осмотре у мужчины обнаружено пять плиток шоколада", - сообщили в управлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Дании из бара похитили самую дорогую в мире бутылку водки

Задержанный в совершении кражи признался. Вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, в связи с произошедшим начато расследование.