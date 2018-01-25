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Под Киевом задержали мужчину, который украл в магазине 5 шоколадок

Под Киевом задержали мужчину, который украл в магазине 5 шоколадок

КИЕВ. 25 января. УНН. Вчера, около 18 часов, в полицию позвонил охранник одного из местных маркетов, что в пгт. Васильков (Киевской области) и сообщил, что неизвестный мужчина пытался похитить продовольственные товары, передает УНН со ссылкой на Управление превентивной деятельности ГУНП в Киевской области.

"Правоохранители установили, что кражу совершил 31-летний житель. г.Обухов. При поверхностном осмотре у мужчины обнаружено пять плиток шоколада", - сообщили в управлении.

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Задержанный в совершении кражи признался. Вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, в связи с произошедшим начато расследование.

 

Источник: УНН
Теги: Киев, кража
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