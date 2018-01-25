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Чиновник одного из государственных концернов требовал 270 тыс. долл. взятки

Чиновник одного из государственных концернов требовал 270 тыс. долл. взятки

КИЕВ. 25 января. УНН. Начальник управления одного из структурных подразделений государственного концерна - председатель тендерного комитета требовал 270 тыс. долл. взятки за аренду помещений госпредприятия. Об этом на своей странице в Facebook пишет представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"Он получил 8000 долларов США неправомерной выгоды и требовал еще 270 тыс. долларов США за решение вопросов с недвижимостью. В частности, отчуждение нежилых помещений государственного предприятия", - написал Лысенко.

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По его словам, правоохранители сообщили чиновнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
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