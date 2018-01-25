В Киеве мошенник, прикрываясь связями с СБУ, пытался обмануть предпринимателя

КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранители разоблачили 46-летнего уроженца Сумской области, который незаконно пытался завладеть средствами предпринимателя в сумме 13 тыс. долларов, представляясь помощником одного из руководителей СБУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура города Киева, передает УНН.

“Представляясь помощником одного из руководителей СБУ, мужчина предложил предпринимателю посодействовать в решении вопроса о заключении договора между ним и поставщиком сельскохозяйственной продукции”, — говорится в сообщении.

Мошенника задержали на “горячем” сразу после получения им очередной части от оговоренной суммы, а именно 70 тыс. грн.

Сейчас мужчина, который нигде официально не трудоустроен, задержан.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, злоумышленники в Харьковской области заставили веб-дизайнера передать им 15 биткоинив.