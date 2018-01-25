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ВСП уволила шестерых судей

ВСП уволила шестерых судей

КИЕВ. 25 января. УНН. Высший совет правосудия уволила шестерых судей за совершение существенного дисциплинарного проступка в соответствии с решениями Дисциплинарных палат, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Высшего совета правосудия.

В пресс-службе ВСП сообщили, что на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины уволили:

Мозговую Ольгу Анатольевну с должности судьи Золотоношского горрайонного суда Черкасской области;

Решетняк Николая Александровича с должности судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска;

Бессараб Любовь Михайловну с должности судьи Гагаринского районного суда города Севастополя;

Попек Александра Владимировича с должности судьи Тельмановского районного суда Донецкой области;

Антонову Наталью Владимировну с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева;

Степанову Оксану Сергеевну с должности судьи Обуховского районного суда Киевской области.

Напомним, ранее Высший совет правосудия освободил от должности судью Днепровского районного суда Киева Александра Дзюбу, который безосновательно брал под стражу участников Евромайдана в 2013-2014 годах.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, судья, нарушение
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