Правительство усовершенствует защиту авторского права и интеллектуальной собственности в Украине

КИЕВ. 25 января. УНН. Кабинет министров Украины усовершенствует систему охраны и защиты авторского права и прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели в Украине. Соответствующие проекты закона правительство одобрило на заседании 25 января, передает УНН.

Так, в частности Кабмин поддержал проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав".

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Документ разработан с целью законодательного урегулирования ряда вопросов, связанных с охраной и защитой авторского права и смежных прав, среди которых:

- приведение положений Гражданского кодекса Украины, Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза по охране и защите авторского права и смежных прав;

- устранение недостатков положений законодательства в сфере авторского права и смежных прав;

- решение вопросов, возникающих на практике и требуют законодательного определения;

- согласование соответствующих положений действующего законодательства между собой, в частности норм Гражданского кодекса Украины и Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах".

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Необходимость принятия документа возникла из-за необходимости согласования соответствующих положений действующего законодательства между собой, в частности норм Гражданского кодекса Украины и Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" и приведения этих документов в соответствие с нормами законодательства Европейского Союза по охране и защите авторского права и смежных прав.

Результатом принятия регуляторного акта должно стать введение в Украине подходов к регулированию этой сферы, согласуются с практикой стран Европейского Союза. Соответствующие изменения будут способствовать обеспечению прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства и будут согласовываться с выбранным Украине направлением развития в контексте подписания Соглашения об ассоциации.

Кроме того, правительство одобрило также проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей". Документ призван обеспечить достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели, стимулирования изобретательской деятельности в Украине, выполнения обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации в части имплементации в национальное законодательство положений Соглашения об ассоциации и актов ЕС в сфере охраны прав на изобретения и полезные модели.

Напомним, организации коллективного управления в Украине в 2016 году собрали только 2,7 млн евро роялти, что в 310 раз меньше, чем в Великобритании и почти в 652 раза меньше, чем в США.