Доклад комиссии ПАСЕ по закону об образовании имеет рекомендательный характер - Гончаренко

КИЕВ. 25 января. УНН. Доклад мониторинговой комиссии ПАСЕ по поводу закона об образовании, где указаны рекомендации относительно учета выводов Венецианской комиссии, имеет рекомендательный характер. Об этом заявил народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в эфире "112 Украина", передает УНН.

"... безусловно, мы всегда общаемся с нашими европейскими коллегами и украинская делегация подготовила поправки к этому проекту. В любом случае окончательное решение является за нами и в любом случае Украина решит этот вопрос с уважением к европейским ценностям, но с уважением к национальному суверенитету и национальным интересам", - заявил Гончаренко.

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Он добавил, что в документе Украина "не упоминается в каком-то таком проблематичном ключе", и сам доклад "кроме закона об образовании является приемлемым и соответствующим действительности".

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Ранее сообщалось, что Венгрии нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона "Об образовании" только при условии достижения договоренности с венгерским нацменьшинством на Закарпатье.