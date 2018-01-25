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Новости: Киев
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Киев остается лидером по темпам роста среди украинских городов

Киев остается лидером по темпам роста среди украинских городов

КИЕВ. 25 января. УНН. Киев стал и остается лидером по темпам роста среди украинских городов. Об этом сообщил во время пресс-конференции директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации Андрей Мельничук, передает корреспондент.

"Столица Украины активно развивается. Строятся и ремонтируются дороги, восстанавливается инфраструктура, вводится инновации практически во всех сферах жизни. Киев - первый город по темпам развития, и продолжает оставаться лидером", - подчеркнул он.

Как уточнил Мельничук город имеет мощный промышленный потенциал: в нем насчитывается 700 предприятий, из среды которых есть такие, которые выпускают продукцию, соответствующую международным стандартам.

Напомним, в пятницу, 26 января на дорогах Киева местами останется гололедица.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, городские советы, промышленность
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