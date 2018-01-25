Завтра в Украине осадков не будет

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине в пятницу ожидается погода без осадков, на дорогах местами гололед. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"26 января в Украине осадков не будет. На дорогах местами гололед", - говорится в сообщении.

Ветер южный (в восточных и южных областях восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных и Житомирской областях ночью 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 4-7° тепла; на остальной территории ночью 10-15°, днем ​​1-6° мороза, в большинстве центральных, восточных и Сумской областях ночью 16-21°, днем ​​4-9° мороза.

Напомним, в пятницу в Киеве местами будет удерживаться гололед.