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Четверг, 25 января 2018, 17:39 • Юлия Шрамко
Завтра в Украине осадков не будет
КИЕВ. 25 января. УНН. В Украине в пятницу ожидается погода без осадков, на дорогах местами гололед. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"26 января в Украине осадков не будет. На дорогах местами гололед", - говорится в сообщении.
Ветер южный (в восточных и южных областях восточный), 5-10 м/с.
Температура в западных и Житомирской областях ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 4-7° тепла; на остальной территории ночью 10-15°, днем 1-6° мороза, в большинстве центральных, восточных и Сумской областях ночью 16-21°, днем 4-9° мороза.
Напомним, в пятницу в Киеве местами будет удерживаться гололед.
Источник: УНН
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