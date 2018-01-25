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Борт с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов

Борт с ранеными бойцами АТО прибыл во Львов

КИЕВ. 25 января. УНН. Во Львов прибыл борт с ранеными бойцами АТО из Харькова. В частности, с военно-медицинского центра, из города Харькова прибыл самолет с 13 ранеными военными. Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиацентра МОУ, передает УНН.

Известно, что среди раненых, трое - имеют огнестрельные ранения, 6 с травмами, а остальные с другими заболеваниями, которые получили в АТО.

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Ранее 12 декабря 2017 года во Львовский военный госпиталь прибыл борт с двенадцатью ранеными военнослужащими.

Источник: УНН
Теги: АТО, Львов, самолет
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