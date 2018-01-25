КИЕВ. 25 января. УНН. Экс-руководителя "Укрспирта" задержали в Румынии. Этот факт подтвердили в Генеральной прокуратуре Украины, передает УНН.

"Факт задержания в Румынии подтверждаем. Детали - позже", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, экс-директора и бухгалтера госпредприятия "Укрспирт" объявили в международный розыск.

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Ранее на сайте ГФС сообщалось, что по факту совершения тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и хищением государственных средств, должностными лицами ГП "Укрспирт", в декабре 2014 года директора предприятия Лабутина М.Ю. и главного бухгалтера Безродного С.В. объявили в розыск.