Минагрополитики предложило увеличить минимальные цены на сахар почти на 20%

КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия предложило увеличить минимальные цены на сахар на новый маркетинговый год (с 1 сентября 2018 года до 1 сентября 2019 года) на 19% до 10 тыс. 907,61 грн за тонну (без учета НДС). Об этом говорится в приложении к проекту постановления, размещенного на официальном сайте Минагрополитики, передает УНН.

Согласно проекту постановления, предлагается установить минимальные цены на сахар на уровне 10 тыс. 907,61 грн/т (без НДС), а на сахарную свеклу - 753,04 грн/т (без НДС).

В то же время предельный размер квоты на производство сахара для внутреннего рынка установлено объемом 1,6 млн тонн.

Напомним, 18 января 2017 года Кабинет министров Украины утвердил проект постановления о государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы на 2017/2018 маркетинговый год, а именно с 1 сентября 2017 года до 1 сентября 2018 года, согласно которому минимальные цены на сахар увеличена до 9172 57 грн/тонну.