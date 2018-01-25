ГПУ завершила расследование дела о незаконной передаче земель в Пуще-Водице

КИЕВ. 25 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного производства по захвату чиновником времен президентства Виктора Януковича рекреационных земель и строительства на территории Пуще-Водице под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.

"Установлено, что директор комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, путем самовольного захвата земельного участка и самовольного строительства жилого дома на ней, нанес ущерб государству в размере более 1,2 млн грн; выдал заведомо неправдивые официальные документы; также выполнял роль пособника в действиях, направленных на сокрытие незаконного происхождения недвижимого имущества, приобретение, владение таким имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования лицу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, наложен арест на имущество последнего, в частности, арестовано квартиру в Киеве.

На время досудебного расследования по ходатайству стороны обвинения должностное лицо отстранили от должности.

23 января 2018 года обвинительный акт в указанном уголовном производстве утвержден прокурором и направлен в Оболонский районный суд Киева.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" в совершении ряда преступлений.