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Беспилотник США второй день подряд патрулирует над Украиной

Беспилотник США второй день подряд патрулирует над Украиной

КИЕВ. 25 января. УНН. После небольшого перерыва американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk вернулся к наблюдательной миссии над Украиной. Во время очередного полета его будет сопровождать патрульный противолодочный самолет ВМФ US Navy Boeing P-8A, передает УНН со ссылкой на мониторинговые отчеты движения военных самолетов над Италией.

Сегодня после возвращения из авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии, RQ-4B Global Hawk в рамках двойной миссии ВВС США совместно с американским Boeing патрулировал территорию над Черным морем.

Наблюдатели также сообщают, что вчера, 24 января, RQ-4B Global Hawk на протяжении более 10:00 курсировал вдоль линии разграничения над Донбассом.

Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk американских ВВС (из состава 9-й оперативной группы 4-го соединения, расположенный на авиабазе Сигонелла, основная база - Билл, Калифорния) несколько раз летали вдоль линии разграничения сторон на Донбассе и вблизи оккупированного Крыму.

Обычно беспилотник несколько часов курсирует с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", но не пересекает ее. Разведчик летит на высоте 16 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки вглубь до 300 км беспилотник RQ-4 Global Hawk может наблюдать за всей территорией "ДНР" и "ЛНР", а также пограничными областями России.

Как сообщал УНН, 7 января в небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника.

Источник: УНН
Теги: США, беспилотники, патрулирование
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