ГПУ направила Румынии запрос на экстрадицию экс-директора "Укрспирта"

КИЕВ. 25 января. УНН. Главная военная прокуратура ГПУ направила запрос об экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности бывшего директора ГП "Укрспирт", задержанного в Румынии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Руководителя преступной организации, которым является бывший директор ГП "Укрспирт", задержан на территории Руминии, куда направлен запрос о его экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - отметила она.

По словам пресс-секретаря, суд г.Сучава (Румыния) отказал экс-руководителю "Укрспирт" в удовлетворении апелляции на применение меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения экстрадиционной процедуры.

"Установлено, что эта же лицо подозревается в растрате денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму более 261 млн грн и совершении других преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.345 и ч .2 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что еще одного организатора этого преступного образования объявлен в международный розыск.

Как сообщал УНН, 25 января экс-руководителя "Укрспирта" задержали в Румынии.

Напомним, ранее на сайте ГФС сообщалось, что по факту совершения тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и хищением государственных средств, должностными лицами ГП "Укрспирт", в декабре 2014 года директора предприятия Лабутина М.Ю. и главного бухгалтера Безродного С.В. объявлено в розыск.