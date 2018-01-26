Порошенко обсудил с премьером Хорватии участие Украины в хорватских энергетических проектах

КИЕВ. 25 января. УНН. В Давосе Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которой обсудил перспективы участия Украины в энергетических проектах, которые реализуются в Хорватии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Президент Украины выразил благодарность премьер-министру Хорватии за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активную политическую, гуманитарную и экспертную помощь, которую Загреб предоставляет Украине на двустороннем уровне.

Глава государства поблагодарил Андрея Пленковича за соавторство Хорватии Резолюции ГА ООН “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)”, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года.

Президент Украины и премьер-министр Хорватии выразили удовлетворение началом практической деятельности двусторонней рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Во время встречи были также обсуждены перспективы участия Украины в энергетических проектах, которые реализуются в Хорватии и направлены на укрепление энергетической безопасности Европы.

Как сообщал УНН, П.Порошенко и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили в Давосе вопрос о координации усилий для наказания виновных в сбивании MH17.