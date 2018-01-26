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Тендер по 4G запланирован на 31 января - Порошенко

Тендер по 4G запланирован на 31 января - Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 25 января. УНН. Тендер по 4G связи в диапазоне 2600 МГц запланирован на 31 января. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в Украинском доме в Давосе, передает УНН.

"Когда меня избирали Президентом Украины у нас не было мобильной связи 3G из-за коррупции. И через несколько дней, ориентировочно 31 января, мы будем открывать конвертик для коммуникационного стандарта 4G. И у нас есть много компаний, которые планируют участвовать в этом и инвестировать свои деньги в это", - сказал Глава государства.

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Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации сообщили, что мобильные операторы смогут получить лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения технологии 4G в диапазоне 2600 МГц в феврале-марте 2018 года в случае успешного проведения тендера.

Источник: УНН
Теги: Украина, тендеры, связь, Петр Порошенко
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