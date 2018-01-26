Новости: Происшествия
Четверг, 25 января 2018, 20:38 • Саша Картер
Падение вертолета в Кременчуге: на борту, предположительно, было четыре человека
КИЕВ. 25 января. УНН. По предварительной информации, в аварии вертолета в Кременчуге Полтавской области погибли четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Полтавской области.
"К нам поступил вызов в 19:15. Вертолет МИ-8 частной авиакомпании проводил учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, на борту было четыре человека", - отметила пресс-секретарь.
По данным ГСЧС, погибли все, кто был в вертолете.
В пресс-службе также отметили, что авария произошла на открытой территории, информация о том, что вертолет врезался в телевышку, не подтвердилась. Сейчас проверяют информацию о повреждении электросети.
Как сообщал УНН, 25 января вертолет упал в Кременчуге.
Источник: УНН
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