Падение вертолета в Кременчуге: на борту, предположительно, было четыре человека

КИЕВ. 25 января. УНН. По предварительной информации, в аварии вертолета в Кременчуге Полтавской области погибли четыре человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Полтавской области.

"К нам поступил вызов в 19:15. Вертолет МИ-8 частной авиакомпании проводил учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, на борту было четыре человека", - отметила пресс-секретарь.

По данным ГСЧС, погибли все, кто был в вертолете.

В пресс-службе также отметили, что авария произошла на открытой территории, информация о том, что вертолет врезался в телевышку, не подтвердилась. Сейчас проверяют информацию о повреждении электросети.

Как сообщал УНН, 25 января вертолет упал в Кременчуге.