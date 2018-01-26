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Правительство Испании планирует обжаловать кандидатуру Пучдемона на должность главы Каталонии

Правительство Испании планирует обжаловать кандидатуру Пучдемона на должность главы Каталонии

КИЕВ. 25 января. УНН. Премьер-министр Испании Мариано Рахой намерен обжаловать в Конституционном суде страны возможно назначение экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона главой каталонского правительства. Об этом заявила вице-премьер страны Сорая Саенс де Сантамария, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Испанское правительство должно передать на рассмотрение суда опубликованную 22 января резолюцию спикера каталонского парламента Роже Торрена с предложением кандидатуры Пучдемона на должность главы женералитета. Согласно законодательству Испании, Пучдемон не может возглавлять местное правительство до тех пор, пока из него не сняты обвинения в сепаратизме.

Сам Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией за пределами государства.

В то же время испанская прокуратура вновь требует ордера на арест Пучдемона, поскольку тот 22 января покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.

Напомним, на выборах в каталонский парламент абсолютное большинство по итогам голосования досталось трем партиям, которые выступают за независимость Каталонии.

Источник: УНН
Теги: Испания, Каталония
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