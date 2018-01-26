Регистрация | Вход |
USD: 28,75 -0,1202  EUR: 35,66 0,0097 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 января 2018 07:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Кабмин на следующей неделе может выделить освобожденным заложникам одноразовое пособие - Тука

Кабмин на следующей неделе может выделить освобожденным заложникам одноразовое пособие - Тука

Георгий Тука

КИЕВ. 25 сучня. УНН. Кабинет министров Украины на следующей неделе может рассмотреть постановление Министерства социальной политики и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о предоставлении помощи освобожденным украинским заложникам с ОРДЛО. Об этом сегодня сказал журналистам после заседания правительства заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я поднял этот вопрос (на заседании правительства - ред.) и Премьер меня поддержал, чтобы ускорить решение этой пробоемы. И на следующей неделе, я надеюсь, Кабмин утвердит оба постановления (постановления Минсоцполитики и МинВОТ по оказанию помощи освобожденным заложникам - ред .) и вопрос будет закрыт", - отметил Тука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тука ожидает очередной обмен удерживаемыми в феврале-марте

Напомним, Министерство социальной политики Украины и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц направили на рассмотрение правительство два проекта решений по помощи освобожденным украинским заложникам.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, заложники, пособие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.