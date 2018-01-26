Кабмин на следующей неделе может выделить освобожденным заложникам одноразовое пособие - Тука

КИЕВ. 25 сучня. УНН. Кабинет министров Украины на следующей неделе может рассмотреть постановление Министерства социальной политики и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц о предоставлении помощи освобожденным украинским заложникам с ОРДЛО. Об этом сегодня сказал журналистам после заседания правительства заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я поднял этот вопрос (на заседании правительства - ред.) и Премьер меня поддержал, чтобы ускорить решение этой пробоемы. И на следующей неделе, я надеюсь, Кабмин утвердит оба постановления (постановления Минсоцполитики и МинВОТ по оказанию помощи освобожденным заложникам - ред .) и вопрос будет закрыт", - отметил Тука.

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Напомним, Министерство социальной политики Украины и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц направили на рассмотрение правительство два проекта решений по помощи освобожденным украинским заложникам.