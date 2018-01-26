Падение вертолета в Кременчуге: спасатели уточнили количество жертв

КИЕВ. 25 января. УНН. В результате падения вертолета в Кременчуге погибли четыре члена экипажа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По информации ГСЧС, около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты".

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"В 19:35 пожар локализован, ликвидация - продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", - говорится в сообщении.

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К тушению привлечены 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС - 5 единиц техники и 21 человек личного состава, а также от Кременчугского аэродрома "Большая Кохновка" 1 единица техники и 4 человека.