Регистрация | Вход |
USD: 28,75 -0,1202  EUR: 35,66 0,0097 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 января 2018 07:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Падение вертолета в Кременчуге: спасатели уточнили количество жертв

Падение вертолета в Кременчуге: спасатели уточнили количество жертв

фотогалерея

КИЕВ. 25 января. УНН. В результате падения вертолета в Кременчуге погибли четыре члена экипажа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По информации ГСЧС, около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кременчуге упал вертолет, есть жертвы

"В 19:35 пожар локализован, ликвидация - продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Падение вертолета в Кременчуге: на борту, предположительно, было четыре человека

К тушению привлечены 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС - 5 единиц техники и 21 человек личного состава, а также от Кременчугского аэродрома "Большая Кохновка" 1 единица техники и 4 человека.

Источник: УНН
Теги: Полтавская область, спасатели, жертвы, вертолет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.