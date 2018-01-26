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Усик и Бриедис провели дуэль взглядов перед очным боем

Усик и Бриедис провели дуэль взглядов перед очным боем

Александр Усик и Майрис Бриедис

КИЕВ. 25 января. УНН. На финальной пресс-конференции приуроченной к поединку двух чемпионов мира Александра Усика (WBO) и латыша Майриса Бриедиса (WBC) в тяжелом весе состоялась боксерская дуэль взглядов, сообщает УНН со ссылкой на сайт Всемирной боксерской суперсерии.

Бойцы в течение 15 секунд сошлись лицом к лицу после чего продемонстрировали свои чемпионские пояса мира.

Отметим, что первым закончил дуэль взглядов боксер из Латвии.

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Стоит отметить, что полуфинальный поединок спортсменов пройдет 27-го января на территории Риги.

Добавим также, в другом противостоянии за право выхода в финал 3-го февраля россиянин Мурат Гассиев будет противостоять кубинцу Юниеру Дортикосу.

Источник: УНН
Теги: бокс, Рига, Усик
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