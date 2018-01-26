На Всемирный экономический форум в Давосе прибыл Александр Ярославский

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня днем в швейцарский Давос, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) прибыли Александр Ярославский, известный украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH, и его супруга Марина. Журналисты встретили его с женой и представителями руководства DCH в периметре основных мероприятий ВЭФ, передает УНН.

Александр Ярославский так прокомментировал свое отношение к давосскому форуму: “Здесь обсуждаются вопросы, которые, действительно, важны для человечества. Поэтому ВЭФ интересен, прежде всего, для понимания глобальной "повестки дня“. И, конечно, это прекрасная возможность встретиться с интересными людьми, с которыми не пересекаешься в обычной деловой и частной жизни”.

Как известно, Ярославский ежегодно посещает Давос. Так, в 2017 г. здесь он и мажоритарный акционер крупнейшей международной корпорации Glencore Inc Айвон Глазенберг заявил о намерении совместного с группой DCH Александра Ярославского участия в приватизации АО “Турбоатом”.

Напомним, дискуссии ВЭФ-2018 связаны с генеральной темой “Создание совместного будущего в разобщенном мире”.

Основатель форума Клаус Шваб, обращаясь к гостям, заметил, что мировое сообщество успешно преодолело финансовый кризис десятилетней давности, став на путь устойчивого экономического развития. Однако, проблемой остается социальный кризис, который должны совместными усилиями преодолеть представители мировой элиты.