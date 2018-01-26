Падение вертолета в Кременчуге: ликвидация пожара продолжается

КИЕВ. 25 января. УНН. Спасатели локализовали пожар после падения вертолета в Кременчуге, ликвидация продолжается, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“В 19:35 пожар локализован, ликвидация — продолжается. В результате происшествия погибли 4 члена экипажа”, — говорится в сообщении.

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В ГСЧС сообщили, что к тушению привлечены 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС — 5 единиц техники и 21 человек личного состава, а также от Кременчугского аэродрома “Большая Кохновка” 1 единица техники и 4 человека.