Трамп настаивает на том чтобы палестинцы уважали США

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Дональд Трамп заявил на форуме в Давосе, что палестинская сторона должна уважать США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

“Должно быть уважение к США, или мы просто не идем дальше”, — сказал он журналистам в Давосе.

Выступая на брифинге вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на Всемирном экономическом форуме, президент США сказал: “Израиль всегда поддерживал США, поэтому я считаю делом чести решение о Иерусалиме”.

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Он выразил сомнения относительно возобновления мирных переговоров с Израилем и обвинил в этом палестинцев.

“Вы выиграли в одном пункте, и позже в переговорах вы уступите в других, если когда-нибудь они состоятся. Я не знаю, когда-нибудь они состоятся”, - сказал Трамп, обращаясь к премьеру Израиля.

По его словам, Израиль хочет мира, так же этого должны хотеть палестинцы.

Также американский лидер обвинил палестинцев в том, что они “пренебрегли нашим большим вице-президентом” Майком Пенсом, когда недавно отказались встретиться с ним.

Как сообщал УНН, перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим не произойдет за один год. Об этом в опубликованном 17 января интервью агентству Reuters заявил президент США Дональд Трамп.