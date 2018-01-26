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Авария поезда в Италии: трое погибших

Авария поезда в Италии: трое погибших

КИЕВ. 25 января. УНН. Неподалеку Милана сошел с рельсов поезд, погибли по меньшей мере три человека и еще сто получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Десять человек находятся в тяжелом состоянии. Пожарные пытаются освободить нескольких человек, которые застряли в одном из вагонов, между станциями Тревильйо и Пйотелло.

Поезд следовал из Кремоны в Милан. Авария произошла около семи часов утра.

Пока неизвестно - почему поезд сошел с рельсов. Расследуют возможные проблемы со сцеплением между вагонами, что и могло стать причиной аварии.

По сообщениям местной прессы к спасательной операции дополнительно привлечены два вертолета.

Как сообщал УНН, в начале месяца в результате столкновения грузовика с пассажирским поездом в ЮАР по-крайней мере 12 человек погибли и более 260 получили травмы.

Источник: УНН
Теги: поезд, авария, Италия
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