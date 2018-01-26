Трампу предложили украсить Белый дом золотым унитазом

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья попросили у музея Гуггенхайма в Бильбао одолжить им картину Винсента Ван Гога, однако кураторы предложили супругам позаимствовать золотой унитаз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

По данным газеты, Дональд и Меланья Трамп планировали одолжить картину 1888 года “Пейзаж со снегом”, чтобы украсить ею Белый дом. Кураторы музея в письме предложили им работу современного художника Маурицио Кателлани под названием “Америка”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме.