Порошенко планирует обсудить с лидерами США поставки оружия Украиной

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении обсудить в пятницу, 26 января, в Давосе во время встречи с лидерами США вопросы экономической, безопасности ситуации, в частности поставки оборонительного оружия Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Bloomberg, передает УНН.

"Надеюсь, что завтра состоится эта встреча (с Дональдом Трампом). Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсон, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, по поставкам оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должна ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинский, осуществляемых россиянами ", - отметил Порошенко.

Президент Украины также выразил надежду, что Украина сможет до апреля получить транш в рамках программы расширенного финансирования на сумму около 17,5 миллиарда долларов США от Международного валютного фонда, поскольку страна, как он выразился, "выполнила 80 процентов" своих обязательств.

Как сообщал УНН, в конце декабря Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на закупку определенных видов легких вооружений и стрелкового оружия в американских производителей.