Действующий чемпион Сербии усилился полузащитником молодежной сборной Украины

КИЕВ. 26 января. УНН. Футболист молодежной сборной Украины Юрий Вакулко продолжит карьеру в составе действующего чемпиона Сербии ФК “Партизан”. Об этом сообщает сайт команды из Сербии, передает УНН.

Полузащитник “Днепра” перешел в “Партизан”, поставив подпись под 4-летним контрактом. За новую команду украинец будет выступать под 14-м номером.

“Когда я узнал о предложении от "Партизана", я ни на минуту не раздумывал. „Партизан“ — всемирно известный клуб, и для меня большая честь начинать свою настоящую профессиональную карьеру. Надеюсь, я помогу „Партизану“ выиграть хотя бы один трофей и получить как можно больше в Лиге Европы. Я наблюдал за „Партизаном“, когда они играли с киевским „Динамо“. Те матчи были равными, просто „Динамо“ больше улыбнулась удача”, - признался 20-летний хавбек.

Стоит отметить, что 10-кратный чемпион Сербии “Партизан” после 22 туров нынешнего внутреннего чемпионата занимает второе место уступая 9-м пунктами ФК “Ред Стар”.

Добавим, что Вакулко сыграл 13 поединков за сборную Украины U-21 в которых отметился 2 забитыми мячами. В форме “Днепра” игрок целом провел 29 игр — 2 гола, 1 ассист.