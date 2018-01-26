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Полицейские задержали мужчин, которые пытались поджечь монастырь

Полицейские задержали мужчин, которые пытались поджечь монастырь

КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранители задержали двух мужчин при попытке поджога религиозного сооружения на улице Владимирской в ​​Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания.

“На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью. Все это изъяли на направили на экспертное исследование”, — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия изъяли бутылки с зажигательной смесью. Начато уголовное производство.

“Правоохранители оперативно установили лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности”, - отметили правоохранители.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, недавно в поселке Свитязь Шацкого района обокрали Петропавловский мужской монастырь. Вором оказался прислужник храма, сообщает Шацкий районный отдел полиции управления ЧП в Волынской области.

Источник: УНН
Теги: Киев, поджог
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