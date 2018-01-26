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Пятница, 26 января 2018, 02:31 • Алексей Супрун
В Киеве "минировали" торговый центр
КИЕВ. 26 января. УНН. Полиция Киева проверяет сообщение о минировании торгового центра “Украина” на площади Победы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “Киев Оперативный”.
Отмечается, что полиция эвакуировала посетителей торгового центра.
У центрального входа дежурят автомобили полиции, скорой и пожарных. Правоохранители сообщили, что нещадавно поступил анонимный звонок о заминировании здания.
Как сообщал УНН, во Львове полицейские установили личность девушки, которая дважды сообщала о “заминировании” школы.
Источник: УНН
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