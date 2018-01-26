В Киеве "минировали" торговый центр

КИЕВ. 26 января. УНН. Полиция Киева проверяет сообщение о минировании торгового центра “Украина” на площади Победы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “Киев Оперативный”.

Отмечается, что полиция эвакуировала посетителей торгового центра.

У центрального входа дежурят автомобили полиции, скорой и пожарных. Правоохранители сообщили, что нещадавно поступил анонимный звонок о заминировании здания.

Как сообщал УНН, во Львове полицейские установили личность девушки, которая дважды сообщала о “заминировании” школы.