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В ДНР боевики раздают шахтерам "повестки"

В ДНР боевики раздают шахтерам "повестки"

КИЕВ. 26 января. УНН. На неподконтрольной территории Донецкой области шахтеров отправляют на “военные учения”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

В Макеевке работники шахт получили срочные “повестки” явиться на медосмотр, а затем в “военкомат” для участия в учениях самопровозглашенной “Донецкой народной республики” (ДНР).

“При себе иметь военный билет, паспорт, водительское удостоверение, медицинские и туалетные принадлежности, комплект сменной одежды, нитки, иголки, паек в первые сутки, мешок для хранения личной гражданской одежды”, — говорится в “повестке”, которую вручили горнякам шахт.

Как сообщал УНН, полицейские в Донецкой области обнаружили участника незаконных вооруженных формирований во время патрулирования города. 62-летний житель Мирнограда прошел военную подготовку и нес службу в рядах боевиков, в том числе на линии фронта.

Источник: УНН
Теги: АТО, Украина
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