Госдеп: санкции против Венесуэлы рассматриваются постоянно

КИЕВ. 26 января. УНН. Соединенные Штаты на постоянной основе рассматривают введение дополнительных экономических санкций в отношении Венесуэлы. Об этом заявил представитель Госдепа США во время брифинга для журналистов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Они всегда рассматриваются", - отметил дипломат, слова которого приводит агентство.

Этот представитель американского внешнеполитического ведомства вновь подверг критике решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы, которая объявила о проведении выборов президента страны до конца апреля текущего года.

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"То, что происходит в Венесуэле - это полное пренебрежение демократическим и конституционным порядком ... Эти выборы будут нелегитимными, их результаты не будут признаны", - сказал он.

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Как сообщал УНН, Евросоюз ввел новые персональные санкции против высокопоставленных чиновников из Венесуэлы и КНДР.