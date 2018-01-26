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ДТП со школьным автобусом во Франции: 22 ребенка пострадали

ДТП со школьным автобусом во Франции: 22 ребенка пострадали

КИЕВ. 26 января. УНН. 27 человек травмированы в ДТП со школьным автобусом в поселке Мансьет на юго-западе Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Автобус с 45 учениками средней школы и пятью взрослыми, включая водителя, столкнулся с автомобилем. Пока не известно, сколько людей в нем было.

В департаменте Жер заявляют, что травмированы 22 ребенка, пятеро из них — серьезно. Также пострадали четверо взрослых.

Как сообщал УНН, недавно не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в субботу в результате масштабного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс.

Источник: УНН
Теги: ДТП, автобус, Италия
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