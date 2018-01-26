Пожар в больнице в Южной Корее: по меньшей мере 13 человек погибли

КИЕВ. 26 января. УНН. Не менее 13 человек погибли и более 40 пострадали в результате пожара в больнице в городе Мирян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Korea Herald.

По имеющейся информации из здания больницы эвакуировали 141 человека, еще более 100 - находится в здании.

По сообщениям местных СМИ пожар начался в 7:30 по-местному времени (00:30 ночи по Киеву).

Информация местных СМИ сейчас дополняется.

Как сообщал УНН, недавно из-за пожара в пражском отеле Eurostars David на улице Наплавни погибли четыре человека.