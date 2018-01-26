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Пятница, 26 января 2018, 04:04 • Алексей Супрун
Пожар в больнице в Южной Корее: по меньшей мере 13 человек погибли
КИЕВ. 26 января. УНН. Не менее 13 человек погибли и более 40 пострадали в результате пожара в больнице в городе Мирян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Korea Herald.
По имеющейся информации из здания больницы эвакуировали 141 человека, еще более 100 - находится в здании.
По сообщениям местных СМИ пожар начался в 7:30 по-местному времени (00:30 ночи по Киеву).
Информация местных СМИ сейчас дополняется.
Как сообщал УНН, недавно из-за пожара в пражском отеле Eurostars David на улице Наплавни погибли четыре человека.
Источник: УНН
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