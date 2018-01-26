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Глава минобороны Великобритании предупредил о возможном ударе России с "тысячами жертв"

Глава минобороны Великобритании предупредил о возможном ударе России с "тысячами жертв"

КИЕВ. 26 января. УНН. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что может привести к “тысячам и тысячам” жертв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание The Telegraph.

В интервью изданию Уильямсон отметил, что Россия изучает критическую инфраструктуру Великобритании и ее связь с системой энергоснабжения.

По его словам, Москва планирует совершить действия, которые "любая другая страна считала бы неприемлемыми".

Как сообщал УНН, представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил о том, что правительство страны намерено создать подразделение по борьбе с фейковыми новостями.

Источник: УНН
Теги: РФ, безопасность, Великобритания
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