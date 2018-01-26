Число жертв пожара в южнокорейской больнице возросло до 31 человека

КИЕВ. 26 января. УНН. По последним обновлением информации от пожарных - во время пожара в больнице южнокорейского города Мирян погиб 31 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Огонь был локализован и ликвидирован за 1 час и 40 минут.

Согласно информации предварительного осмотра сооружения - пожар начался в отделении неотложной помощи.

По данным местных властей на момент начала пожара в здании находилось около 100 пациентов. 52 пациенты пожилого возраста - были переданы окружающей медицинским учреждениям, около 93% таких пациентов - эвакуированы без травм.

Как сообщал УНН, утром 26 января (по местному времени) в городе Мирян произошла пожар в больнице.