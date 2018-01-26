Сборная Украины U-17 одержала третью подряд победу на Кубке развития в Минске

КИЕВ. 26 января. УНН. В Минске юношеская сборная Украины (игроки 2001 года рождения) провела третий матч группового раунда на турнире Кубок развития, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

В поединке с грузинами “сине-желтые” в очередной раз отличились мячом в дебюте встречи. На 7-й минуте точным выстрелом со штрафного забил Волошин. После этого украинцы отдали инициативу сопернику, время от времени проводили быстрые контратаки. Близок к успеху был Шулянський, но полузащитник не смог переиграть вратаря соперников. Также и наш кипер Нещерет не раз спасал команду.

Второй тайм снова начался с атак сборной Грузии, но ее азарт на 59-й минуте погасил Сикан, поразивший ворота после сольного прохода. Впрочем, грузины за две минуты смогли сократить разрыв в счете (Кварацхелия). Интригу на 65-й минуте убил Шулянский ударом с угла штрафной — 3:1.

Состав Украина (U-17): Нещерет, Мудрик, Аусси, Хондак, Ярош, Подручный, Бодня, Надольский (Мельнийчук, 41), Волошин (Желизко, 63), Шулянский (Данилюк, 79), Сикан (Варяник, 71).

Заметим, что ранее “сине-желтые” разгромили Молдову 4: 0 и обыграли Казахстан 3: 1.

Отметим, что победа в квартете позволила сборной Украины сыграть в матчах за 1-3 места, ближайший из которых состоится 27 января против проигравшего в паре Беларусь — Израиль.

Добавим, что за распределение с 10 по 12 места сойдутся 17-летние футболисты из России и Финляндии, за 7-9 места предназначена игра Литва — Исландия, а за 4-6 Бельгия бороться против Словакии.