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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 26 января. УНН. Национальный банк Украины на 26 января 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .

Национальный банк Украины по состоянию на 26 января установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1252.219173;

Серебро - 16.191661;

Платина - 938.967987;

Палладий - 1015.675031.

По сравнению с 25 января, стоимость всех металлов, кроме золота - увеличилась.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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