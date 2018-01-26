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Пятница, 26 января 2018, 06:30 • Алексей Супрун
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 26 января. УНН. Национальный банк Украины на 26 января 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 26 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1252.219173;
Серебро - 16.191661;
Платина - 938.967987;
Палладий - 1015.675031.
По сравнению с 25 января, стоимость всех металлов, кроме золота - увеличилась.
Источник: УНН
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