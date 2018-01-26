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Возросло количество погибших в результате пожара в южнокорейской больнице

Возросло количество погибших в результате пожара в южнокорейской больнице

КИЕВ. 26 января. УНН. По последним данным, предоставленным спасателями - количество погибших достигло 41 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Yonhap.

Во время проводення осмотра здания больницы спасательными службами найдены тела погибших посетителей больницы.

Также медицинские службы зафиксировали часть причин смертей из-за катастрофического пожар, а именно - отравление угарным газом.

Сообщается, что выросло также общее количество пострадавших - на данный момент повреждения различной тяжести получили 70 человек.

Как сообщал УНН, в полночь по Киеву в южнокорейском городе Мирян произошел пожар в здании больницы, количество пострадавших и погибших постоянно корректируется спасателями во время обыска сооружения.

Источник: УНН
Теги: пожар, Южная Корея
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