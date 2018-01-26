Передача земли в собственность ОТО начнется в феврале

КИЕВ. 26 января. УНН. Процесс передачи земли за пределами населенных пунктов в собственность объединенным территориальным общинам начнется в феврале. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Объединенные территориальные общины сейчас управляют территориями в пределах своих населенных пунктов. Но головы ОТО ставят вопрос чтобы земли за пределами населенных пунктов передать в управление. Мы нашли решение. Я даю поручение Госгеокадастру отвести всю землю ОТО. С февраля начинаем процесс передачи земли за пределами населенных пунктов в собственность (общинам)”, - подчеркнул глава правительства.

Таким образом, с февраля общины могут планировать свои территории.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект о передаче земли в управление ОТО.