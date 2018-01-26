В Киеве 27 января на дорогах местами ожидается гололед

КИЕВ. 26 января. УНН. Украинский гидрометцентр предупредил, что 27 января на дорогах Киева местами ожидается гололедица, со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает УНН.

Также в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем ​​1-3° мороза.

В воскресенье, 28 января, ночью небольшой снег, днем ​​- умеренный мокрый снег, на дорогах местами удерживаться гололедица, температура ночью 4-6° мороза, днем ​​- около 0°.

29 января ночью умеренный, а днем ​​небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, температура ночью и днем ​​около 0°.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в девяти областях Украины задерживается доставка почты.